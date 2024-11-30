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Посол Грузии в США подал в отставку
30.11.2024 22:28
Согласно распространившейся в сетях информации, Посол Грузии в США Давит Залкалиани подал в отставку.
Данную должность он занял в апреле 2022 года, до этого он занимал должность министра иностранных дел Грузии.
Ранее свои посты покинули послы Грузии в Болгарии и Нидерландах.
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