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Посол Грузии в США подал в отставку


30.11.2024   22:28


Согласно распространившейся в сетях информации, Посол Грузии в США Давит Залкалиани подал в отставку.

Данную должность он занял в апреле 2022 года, до этого он занимал должность министра иностранных дел Грузии.

Ранее свои посты покинули послы Грузии в Болгарии и Нидерландах.


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