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Замглавы МИД Грузии Темйраз Джанджалия покинул свой пост - СМИ


30.11.2024   22:36


Заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия покинул свой пост. Об этом сообщает телеканал Мтавари.

Напомним, что сообщается также об отставке с поста посла Грузии в США Давиде Залкалиани. Информация пока не подтверждена.

Сегодня также в отставку ушли послы Грузии в Болгарии и Нидерландах.


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