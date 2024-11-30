

Замглавы МИД Грузии Темйраз Джанджалия покинул свой пост - СМИ

30.11.2024 22:36





Заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия покинул свой пост. Об этом сообщает телеканал Мтавари.



Напомним, что сообщается также об отставке с поста посла Грузии в США Давиде Залкалиани. Информация пока не подтверждена.



Сегодня также в отставку ушли послы Грузии в Болгарии и Нидерландах.





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