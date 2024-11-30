

Тедо Джапаридзе: Никакая позиция не стоит цены лучшего будущего для нашей страны!

30.11.2024 22:38





Я полностью поддерживаю заявление действующих дипломатов и сотрудников МИД, которыми они отмежевываются от антиконституционного решения правительства Грузии приостановить переговоры о вступлении в ЕС. Об этом заявил бывший посол Грузии в Соединённых Штатах Америки, бывший министр иностранных дел, бывший секретарь Совета безопасности, дипломат Тедо Джапаридзе.



«Многие из подписавших были моими младшими коллегами или учениками, вместе с которыми на протяжении трёх десятилетий шаг за шагом, с многими трудностями и ценой больших усилий мы продвигались вперёд по сложнейшему пути европейского и евро- Атлантическое будущее Я хотел бы с большой честью вспомнить первое поколение дипломатов независимой Грузии.



Вчерашнее решение правительства, к моему сожалению, перечеркнуло многовековое стремление нашей страны к Европе, которого добивались несколько поколений дипломатов вместе с президентами, премьер-министрами, министрами, другими государственными служащими и, в первую очередь, грузинским обществом, как результат десятилетий работы и борьбы.

Мне сейчас особенно тяжело это видеть.



Я хочу выразить солидарность с грузинскими дипломатами и надеюсь, что те, кто колеблется, вскоре присоединятся к заявлению.



Друзья, сейчас самое время прояснить свою позицию! Никакая позиция не стоит цены лучшего будущего для нашей страны!» - заявил Джапаридзе.





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