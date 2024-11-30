

Польша ввела «особые меры» для выдачи гуманитарных виз белорусам в Грузии

30.11.2024 22:50





Польша ввела «особые меры» по выдаче гуманитарных виз членам белорусской оппозиции, находящимся в Грузии, сообщил заместитель руководительницы объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.



Ранее политик обратился с письмом в польский МИД с просьбой о содействии при обращении в выдаче гуманитарных польских виз белорусам в Грузии. В нем он отметил, что после событий 2020 года из-за репрессий и преследования значительное число граждан Беларуси были вынуждены покинуть страну и часть белорусов уехала в Грузию, однако сейчас ситуация в Грузии вызывает опасения.



В ответе замглавы МИД Польши Хенрыка Мошчицкая-Дендыс сообщила, что «граждане Беларуси, находящиеся в Грузии, имеют право подать заявку на польскую визу только на основании самого факта пребывания на территории Грузии (в течение не менее 6 месяцев) без необходимости легализации своего нахождения».





По ее словам, польские власти «внедрили особые меры для оперативной выдачи гуманитарных виз членам белорусской оппозиции в связи с ситуацией в Грузии, а также для текущего обслуживания граждан Беларуси, вовлеченных в продемократическую деятельность и стремящихся въехать в ЕС».



Груждане Беларуси могут находиться в Грузии без вида на жительство или визы в течение 365 дней. В октябре на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта», основателем которой является пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили. С начала 2024 года в Грузии по примеру России приняли ряд репрессивных законов, в том числе законы об «иностранном влиянии» и запрете «пропаганды ЛГБТ». Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, что вызвало протесты в Тбилиси и других грузинских городах.





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