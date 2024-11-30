

США заявили о прекращении стратегического партнерства с Грузией

30.11.2024 23:14





США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом пишет пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.





«Соединенные Штаты и Европейский Союз выражают сожаление по поводу решения «Грузинской мечты» приостановить процесс присоединения к Европейскому Союзу. Мы осуждаем чрезмерное применение силы против грузин, которые справедливо протестуют против этого предательства Конституции. Европейский Союз является бастионом против Кремля. Соответственно, мы прекращаем наше стратегическое партнерство с Грузией





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