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Президент Эстонии: Голос грузинского народа должен быть услышан
30.11.2024 23:16
Голос грузинского народа должен быть услышан. Каждый имеет право мирно протестовать и чувствовать себя в безопасности. Мы решительно осуждаем применение силы против демонстрантов. Об этом пишет президент Эстонии Алар Карис, который недавно связался с президентом Саломе Зурабишвили по телефону.
«Правящая партия, безусловно, не получила мандат от народа, чтобы остановить стремление большинства грузин. Вступление в Европейский Союз — это давняя цель грузинского народа и обещание, полученное от собственного правительства.
Я поговорил с президентом Саломе Зурабишвили, пожелал ей стойкости и заверил в твёрдой поддержке стремлений грузинского народа со стороны Эстонии», - отмечает Карис.
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