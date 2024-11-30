

Президент Эстонии: Голос грузинского народа должен быть услышан

30.11.2024 23:16





Голос грузинского народа должен быть услышан. Каждый имеет право мирно протестовать и чувствовать себя в безопасности. Мы решительно осуждаем применение силы против демонстрантов. Об этом пишет президент Эстонии Алар Карис, который недавно связался с президентом Саломе Зурабишвили по телефону.



«Правящая партия, безусловно, не получила мандат от народа, чтобы остановить стремление большинства грузин. Вступление в Европейский Союз — это давняя цель грузинского народа и обещание, полученное от собственного правительства.



Я поговорил с президентом Саломе Зурабишвили, пожелал ей стойкости и заверил в твёрдой поддержке стремлений грузинского народа со стороны Эстонии», - отмечает Карис.



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