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Президент Грузии: происходящее — не революция, происходящее — стабильность


30.11.2024   23:27


Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила ситуацию в Грузии в интервью France 24. Она отметила, что то, что происходит в стране в эти дни, — не революция, а стабильность.

Глава государства подчеркнула, что назначенный «Мечтой» кандидат в президенты Грузии Михаил Кавелашвили, который будет избираться не народом, а коллегией выборщиков, не сможет стать признанным президентом. Она коснулась его профессии, отметив, что Кавелашвили — футболист, который не имеет высшего образования, но представляет пророссийскую партию — «Грузинскую мечту».

По словам Зурабишвили, Грузии может понадобиться техническое правительство.


Источник: SOVA
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