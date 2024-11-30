|
|
|
Президент Грузии: происходящее — не революция, происходящее — стабильность
30.11.2024 23:27
Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила ситуацию в Грузии в интервью France 24. Она отметила, что то, что происходит в стране в эти дни, — не революция, а стабильность.
Глава государства подчеркнула, что назначенный «Мечтой» кандидат в президенты Грузии Михаил Кавелашвили, который будет избираться не народом, а коллегией выборщиков, не сможет стать признанным президентом. Она коснулась его профессии, отметив, что Кавелашвили — футболист, который не имеет высшего образования, но представляет пророссийскую партию — «Грузинскую мечту».
По словам Зурабишвили, Грузии может понадобиться техническое правительство.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна