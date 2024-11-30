

Президент Грузии: происходящее — не революция, происходящее — стабильность

30.11.2024 23:27





Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила ситуацию в Грузии в интервью France 24. Она отметила, что то, что происходит в стране в эти дни, — не революция, а стабильность.



Глава государства подчеркнула, что назначенный «Мечтой» кандидат в президенты Грузии Михаил Кавелашвили, который будет избираться не народом, а коллегией выборщиков, не сможет стать признанным президентом. Она коснулась его профессии, отметив, что Кавелашвили — футболист, который не имеет высшего образования, но представляет пророссийскую партию — «Грузинскую мечту».



По словам Зурабишвили, Грузии может понадобиться техническое правительство.



Источник: SOVA

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