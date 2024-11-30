

Заявление Госдепаратмента США о приостановке вступления Грузии в Европейский союз

30.11.2024 23:35





Решение «Грузинской мечты» приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит обещанию грузинскому народу, закрепленному в его конституции, добиваться полной интеграции в Европейский союз и НАТО. Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, «Грузинская мечта» отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля.



Грузинский народ в подавляющем большинстве поддерживает интеграцию с Европой. Соединенные Штаты осуждают чрезмерное применение силы полицией против грузин, пытающихся реализовать свои права на собрания и выражение мнения, включая свободу мирного протеста. Мы призываем все стороны обеспечить мирный характер протестов.



Различные антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма.



Мы повторяем наш призыв к правительству Грузии вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения парламентских выборов и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений.





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