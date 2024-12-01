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15 сотрудников мэрии Батуми отмежевались от политики правительства Грузии
01.12.2024 01:26
15 сотрудников мэрии Батуми дистанцировались от решения непризнанного правительства «Грузинской мечты»:
«Мы, сотрудники мэрии города Батуми, заявляем чётко и однозначно, что отмежёвываемся от решения о приостановке процесса вступления Грузии в Европейский Союз до 2028 года и от всех причин, вызвавших это решение. На наш взгляд, это решение не соответствует заявленной цели грузинского народа, которая отражена в статье 78 Конституции Грузии.
Мы были, есть и остаёмся верными нашим гражданам, Конституции и европейским ценностям. Соответственно, в рамках свободы выражения мнения, гарантированной Конституцией Грузии, мы подтверждаем нашу приверженность курсу на европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии», — говорится в заявлении.
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