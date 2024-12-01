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Сотрудники Службы защиты персональных данных Грузии дистанцировались от решения непризнанного правительства "Грузинской мечты


01.12.2024   01:40


Сотрудники Службы защиты персональных данных Грузии дистанцировались от решения непризнанного правительства "Грузинской мечты", заявив:

"Защита персональных данных, как важная гарантия неприкосновенности частной жизни, является достижением европейских ценностей.
Мы, действующие сотрудники Службы защиты персональных данных, всегда были и остаёмся приверженцами европейских ценностей. Мы гордимся успехами, достигнутыми на пути евроинтеграции Грузии благодаря нашей самоотверженной работе, и вкладом каждого из нас в этот процесс.

Как государственные служащие, мы осознаём свои обязательства перед народом и государством, руководствуясь Конституцией Грузии и европейскими стандартами прав человека и свобод.

Мы понимаем, что курс на политическую интеграцию Грузии с Европой, закреплённый в статье 78 Конституции Грузии, отражает принципиальный выбор грузинского народа, основанный на государственном наследии и историко-правовых традициях нации.

Перенос переговоров с Европейским союзом мы считаем несоответствующим Конституции Грузии. Изменение европейского курса, помимо противоречия Конституции, представляет необратимые угрозы национальным интересам и демократическому развитию государства.

Мы, как граждане Грузии и государственные служащие, стоящие на страже защиты частной жизни, верим, что интеграция в европейскую семью является фундаментальной гарантией демократического развития и реализации прав человека в стране.

Мы обеспокоены текущими событиями в стране и осуждаем насилие в отношении мирных участников собраний и журналистов!".


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