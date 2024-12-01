

В Тбилиси происходят столкновения между протестующими и спецназом

01.12.2024 01:45





В Тбилиси происходят столкновения между протестующими и спецназом. Силовики время от времени применяют против участников акции водометы и используют дымовые шашки.



Митингующие, в свою очередь, бросают в спецназовцев разные предметы и используют против них фейерверки. У здания парламента Грузии возведены стихийные баррикады.



МВД, между тем, вновь обратилось к участникам акции, заявив, что протест вышел за рамки, предусмотренные законом, и принял насильственный характер. По версии ведомства, участники митинга повредили ограждения парламента и пытаются проникнуть во внутренний двор.



Это уже третий день протестов в Тбилиси. В ночь на 29 и 30 ноября спецназ применял брутальную силу для разгона демонстрантов. В результате пострадали десятки человек, в том числе журналисты.



Источник: SOVA.NEWS

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