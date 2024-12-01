

Хазарадзе: Иванишвили и его «Русская мечта» четко выполнили задачу Кремля

01.12.2024 01:45





Бидзина Иванишвили и его «Русская мечта» четко выполнили задачу Кремля, поставив Грузию в полную изоляцию. Так один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе прокомментировал решение США приостановить стратегическое партнерство с Тбилиси.



«Долг всех граждан и патриотов – противостоять этому режиму и проявить полное неповиновение марионеточному правительству Кремля.

Мы должны потребовать отставки российского правительства, путь назад отрезан.

Должны быть назначены новые выборы!

Только вперед к победе!

Мы вернем Грузию!

Власть – в руках народа!».



Напомним, 30 декабря Госдепартамент США сообщил о приостановке стратегического партнерства с Грузией из-за антидемократический действий правительства. «Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, «Грузинская мечта» отказалась от возможности сближения с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA.NEWS

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