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Президент Польши призвал правительство Грузии продемонстрировать готовность к новым выборам
01.12.2024 01:45
На фоне масштабных протестных акций в Грузии президент Польши Анжей Дуда призвал правительство страны продемонстрировать готовность к проведению новых парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
В разговоре Зурабишвили описала ход массовых протестов в Грузии. Она сообщила, что обеспокоена перспективой роста напряженности, эскалации внутреннего конфликта и серьезного конституционного кризиса в Грузии.
«Анджей Дуда призывает правительство Грузии проявить сдержанность и благоразумие, прислушаться к голосу своих граждан и отказаться от решений, противоречащих их воле, продемонстрировать открытость в прояснении всех сомнений относительно хода недавних парламентских выборов и готовность назначить новые выборы», — сообщили в канцелярии президента Польши.
По мнению Дуды, решение о приостановке переговоров о вступлении в ЕС «является болезненным ударом» по стремлениям грузинского народа и «наносит очень серьезный ущерб как Грузии, так и Евросоюзу».
«Этот радикальный шаг, явно отвечающий интересам России, противоречит предвыборным заявлениям «Грузинской мечты» и поэтому несет в себе признаки фальсификации результатов выборов», — говорится в заявлении.
В четверг премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС и отказе от всех бюджетных грантов Евросоюза.
Это произошло через несколько часов после того, как парламент, созванный по итогам спорных выборов, утвердил правительство во главе с Кобахидзе. Власти заявляют, что не отказываются от европейского курса, а хотят только оградить страну от «шантажа» извне.
Решение правительства ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтергации – таковых в Грузии, согласно последним опросам, до 90% среди избирателей. Третий день в Тбилиси и во всех крупных городах Грузии продолжаются протесты. В столице акции разгоняет спецназ.
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