

Президент: Мой мандат действителен до тех пор, пока Парламент не будет избран легитимно

01.12.2024 01:46





Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала видеообращение, в котором отметила, что сегодня провела консультацию, а завтра соберет представителей политических партий и гражданского общества, чтобы «вместе управлять политической частью процесса, которым вы управляете снаружи, на улице».



Президент Зурабишвили заявила, что цель состоит в том, чтобы провести новые выборы, поскольку «легитимного Парламента нет».



Зурабишвили намерена остаться на посту президента, «поскольку нелегитимный Парламент не может избрать нового президента; Поэтому инаугурация не может состояться, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет легитимно избранный парламент, который легитимно изберет кого-то вместо меня».



«Вместе мы представляем будущее, которого очень скоро добьемся благодаря новым выборам. Новая Грузия, которая вновь обретет свой европейский путь, независимость и, самое главное, свободный путь своего развития, который мы никому не отдадим», — заявила президент.





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