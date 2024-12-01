

Тбилисский международный кинофестиваль категорически отмежевывается от заявленной политики «Грузинской мечты»

01.12.2024 01:47





Тбилисский международный кинофестиваль публикует заявление, в котором решительно осуждает насилие в отношении протестующих в Тбилиси, категорически отмежевывается от заявленной политики «Грузинской мечты» и осуждает антигуманные и дискриминационные законы, принятые властями. В заявлении также говорится об отмене показа фильмов.



«Мы полностью поддерживаем участников протестов и рассматриваем Тбилисский кинофестиваль как часть этих акций, ведь каждый фильм, который мы показываем нашему зрителю на фестивале, рассказывает о борьбе за свободу личности, равенство и справедливость.



Команда кинофестиваля совместно с грузинскими кинематографистами приняла болезненное решение отменить показ грузинских фильмов и предложить зрителю грузинские панорамы позже, когда страна вернется на европейский путь».



25-й Тбилисский международный кинофестиваль должен был открыться в воскресенье в 19:00 в кинотеатре «Амирани». Но показ не состоится. Тех, кто планировал посетить открытие фестиваля, организаторы все же зовут в «Амирани», где грузинские кинематографисты расскажут о своей позиции по текущим событиям в Грузии.



«Тбилисский международный кинофестиваль всегда был и будет местом защиты прав человека, демократии, свободы слова и выражения», - говорится в сообщении.



В связи с обязательствами перед партнерами и спонсорами остальные сессии фестиваля пройдут согласно опубликованному графику.







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