

Георгий Гахария: «Грузинская мечта» разрушила основы демократии

01.12.2024 02:16





Лидер партии «За Грузию» заявил, что решение США приостановить программу стратегического партнерства с Тбилиси является следствием политики олигарха:



«Грузинская мечта» разрушила основы демократии, саботировала евроатлантические устремления Грузии и предала суверенную волю нашего народа.



Это преднамеренная и оркестрированная схема – повестка дня Бидзины Иванишвили, репрессивный контроль которого привел нашу страну к авторитарному правлению.



Санкции, направленные против нелегитимного правительства Иванишвили и «Грузинской мечты», не только оправданы, но и критически необходимы для защиты суверенитета и демократического будущего Грузии.



Международное сообщество должно действовать решительно, чтобы защитить принципы свободы и твердо поддержать грузинский народ».





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