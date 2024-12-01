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Георгий Гахария: «Грузинская мечта» разрушила основы демократии
01.12.2024 02:16
Лидер партии «За Грузию» заявил, что решение США приостановить программу стратегического партнерства с Тбилиси является следствием политики олигарха:
«Грузинская мечта» разрушила основы демократии, саботировала евроатлантические устремления Грузии и предала суверенную волю нашего народа.
Это преднамеренная и оркестрированная схема – повестка дня Бидзины Иванишвили, репрессивный контроль которого привел нашу страну к авторитарному правлению.
Санкции, направленные против нелегитимного правительства Иванишвили и «Грузинской мечты», не только оправданы, но и критически необходимы для защиты суверенитета и демократического будущего Грузии.
Международное сообщество должно действовать решительно, чтобы защитить принципы свободы и твердо поддержать грузинский народ».
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