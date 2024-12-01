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Участникам митинга, укрывшимся в храме Кашвети, потребовалась медицинская помощь
01.12.2024 02:26
В связи с событиями 30 ноября Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) опубликовала отчет о многочисленных задержаниях и случаях жестокого обращения со стороны правоохранительных органов. Согласно информации организации, в Тбилиси было задержано около 115 человек, а в Батуми — 8. Всего юридическая помощь предоставляется примерно 200 задержанным и оштрафованным за период с 28 по 30 ноября.
Адвокаты пытались установить местонахождение задержанных, которых держали в изоляторах временного содержания в Тбилиси, Марнеули, Сигнаги и других городах. Некоторые задержанные указали на жестокое обращение со стороны полиции, а также на изъятие и уничтожение личных вещей. Многим потребовалась медицинская помощь, однако государственные учреждения отказались покрывать затраты на лечение.
В заявлении GYLA отмечается, что адвокаты подали жалобы в Специальную службу расследований и продолжают защищать права задержанных. Вопрос об освобождении задержанных в течение 24 или 48 часов остается открытым, как и сроки рассмотрения дел в судах.
Судебные процессы по ранее задержанным продолжаются в Тбилисском городском суде. Ассоциация призывает к обеспечению прав задержанных и объективному расследованию инцидентов.
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