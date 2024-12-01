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Общественный вещатель предоставил эфир протестующим


01.12.2024   02:27


Телеканал также опубликовал заявление с осуждением насилия и применения непропорциональной силы против протестующих.

Выступающие менялись — среди них были режиссер Дата Тавадзе, писатель Лаша Бугадзе, избитый во время протестов журналист Гурам Рогава и другие. Дискуссию модерировала генеральная директорка канала Тинатин Бердзенишвили.

Телеведущий новостного выпуска Общественного вещателя Василь Иванов-Чиковани в этом эфире поблагодарил ротестующих за этот трансляцию и раскритиковал редакционную политику канала, которая не давала освещать протесты.


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