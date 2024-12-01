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Общественный вещатель предоставил эфир протестующим
01.12.2024 02:27
Телеканал также опубликовал заявление с осуждением насилия и применения непропорциональной силы против протестующих.
Выступающие менялись — среди них были режиссер Дата Тавадзе, писатель Лаша Бугадзе, избитый во время протестов журналист Гурам Рогава и другие. Дискуссию модерировала генеральная директорка канала Тинатин Бердзенишвили.
Телеведущий новостного выпуска Общественного вещателя Василь Иванов-Чиковани в этом эфире поблагодарил ротестующих за этот трансляцию и раскритиковал редакционную политику канала, которая не давала освещать протесты.
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