

Президент Грузии: Нелегитимное правительство прибегает к незаконным средствам

01.12.2024 02:56





Президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X прокомментировала очередную попытку спецназа разогнать массовую акцию протеста в Тбилиси:



«Еще одна жестокая ночь в Тбилиси. Нелегитимное правительство прибегает к незаконным средствам, чтобы заставить замолчать грузин, твердо стоящих за свой конституционный, европейский выбор».



Источник: SOVA.NEWS

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