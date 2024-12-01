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Президент Грузии: Нелегитимное правительство прибегает к незаконным средствам


01.12.2024   02:56


Президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X прокомментировала очередную попытку спецназа разогнать массовую акцию протеста в Тбилиси:

«Еще одна жестокая ночь в Тбилиси. Нелегитимное правительство прибегает к незаконным средствам, чтобы заставить замолчать грузин, твердо стоящих за свой конституционный, европейский выбор».


Источник: SOVA.NEWS
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