

Спецназ в Тбилиси вытеснил митингующих с территории перед парламентом

01.12.2024 02:56





МВД Грузии начало разгон протестной акции у парламента около двух часов ночи.



Этому предшествовало несколько заявлений о том, что участники протестов нарушают правила мирных собраний.



«Протест участников митинга возле парламента «полностью принял совершенно насильственный характер» — после этого объявления МВД водометы начали заливать протестующих на боковых улицах возле парламента, после чего машины начали спускаться на проспект Руставели.



Полиция снова применила слезоточивый газ. Протестующие начали выбивать витрины и забегать в магазины, чтобы не задохнуться.



Протесты в Грузии вспыхнули после того, как в четверг премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС и отказе от всех бюджетных грантов Евросоюза.



Это произошло через несколько часов после того, как парламент, созванный по итогам спорных выборов, утвердил правительство во главе с Кобахидзе. Власти заявляют, что не отказываются от европейского курса, а хотят только оградить страну от «шантажа» извне.



Решение правительства ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтергации – таковых в Грузии, согласно последним опросам, до 90% среди избирателей. Третий день в Тбилиси и во всех крупных городах Грузии продолжаются протесты и идут разгоны. Задержаны уже более 150 человек.





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