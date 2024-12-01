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Бенжамен Аддад: Власти Грузии несут полную ответственность за срыв переговоров о вступлении в ЕС.
01.12.2024 04:18
Власти Грузии несут полную ответственность за срыв переговоров о вступлении в ЕС.
Вместе со своими европейскими партнерами Франция продолжит поддерживать тесные связи с населением Грузии и поддерживать их европейские устремления.
Фундаментальные свободы, политический плюрализм и гражданское общество должны уважаться. Репрессии против протестующих должны прекратиться».
Министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Аддад на платформе X.
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