Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бенжамен Аддад: Власти Грузии несут полную ответственность за срыв переговоров о вступлении в ЕС.


01.12.2024   04:18


Власти Грузии несут полную ответственность за срыв переговоров о вступлении в ЕС.

Вместе со своими европейскими партнерами Франция продолжит поддерживать тесные связи с населением Грузии и поддерживать их европейские устремления.

Фундаментальные свободы, политический плюрализм и гражданское общество должны уважаться. Репрессии против протестующих должны прекратиться».

Министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Аддад на платформе X.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна