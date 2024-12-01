

Имам новой мечети Батуми отреагировал на антироссийское протестное движение в Грузии

01.12.2024 04:18





Имам новой мечети Батуми отреагировал на антироссийское протестное движение в Грузии, начавшееся три дня назад после заявления партии «Грузинская мечта» о приостановке переговоров с Евросоюзом до 2028 года.



Мусульманский духовный лидер, имам Тамаз Мгеладзе, заявил, что молится за свободную Грузию. Своё заявление он завершил словами: «Нет России».



«В столь важный и решающий момент для страны необходимо, чтобы каждый из нас чётко обозначил свою позицию и дал полную оценку происходящему. Сегодняшние события в Грузии требуют серьёзного внимания. Наша страна проходит через сложный период, и в такие моменты возможны провокации как внутренних, так и внешних сил.



Поэтому всем нам нужно принимать взвешенные решения, поскольку под угрозой находятся жизни и здоровье людей, а также будущее страны.



Как мусульманский духовный лидер, я считаю своим долгом заботиться о жизни и здоровье каждого человека. Любое проявление насилия, ненависти, вражды и зла для меня неприемлемо. Я призываю власти проявить мудрость и выслушать своих граждан. Также обращаюсь к силовым структурам: не поддавайтесь на провокации, сохраняйте спокойствие, защищайте права граждан и не превышайте свои полномочия.



В то же время я считаю своим долгом стоять на стороне справедливости и находиться там, где должны быть все, кто искренне заботится о свободе, справедливости, развитии и прогрессе Грузии.



Я молюсь за мир, свободу, единую и сильную Грузию! Нет России!»





Уже третий день спецназ и полиция жестоко подавляют протестующих. Группы правоохранителей нападают на граждан, избивая их, в том числе журналистов, женщин и тех, кто уже оказался на земле.



По данным МВД на 30 ноября, задержано около 150 человек.



Полиция проявляет особую жестокость в отношении журналистов: более 30 представителей СМИ получили различные травмы. По меньшей мере двое журналистов находятся в больницах с серьёзными повреждениями и перенесли операции.



28 ноября партия «Грузинская мечта» объявила о приостановке переговоров с Евросоюзом до 2028 года, что вызвало массовые протесты в Тбилиси и других городах Грузии.





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