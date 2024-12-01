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Сильно избитый Звиад Маисашвили обратился с заявлением


01.12.2024   04:19


Сильно избитый Звиад Маисашвили, кадры жестокого избиения, которого потрясли всю страну, обратился с заявлением.

Фотографию Звиада и его послание опубликовал в социальных сетях его друг Торнике Размадзе:

«Звио передал, что не может дождаться, когда снова встанет рядом с нами», – пишет Размадзе.

Тяжелые кадры, запечатлевшие разгон мирной акции, несколько часов назад распространила в социальных сетях Теона Чалидзе.

На видео видно, как представители спецназа группой нападают на молодых людей.

Сотрудники Министерства внутренних дел жестоко избили одного из участников мирной акции, сбили с ног и задержали. Другого участника, Звиада Майсашвили, подвергли особенно жестокому избиению, нанося удары ногами, и оставили лежать в бессознательном состоянии на улице.


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