

Сильно избитый Звиад Маисашвили обратился с заявлением

01.12.2024 04:19





Сильно избитый Звиад Маисашвили, кадры жестокого избиения, которого потрясли всю страну, обратился с заявлением.



Фотографию Звиада и его послание опубликовал в социальных сетях его друг Торнике Размадзе:



«Звио передал, что не может дождаться, когда снова встанет рядом с нами», – пишет Размадзе.



Тяжелые кадры, запечатлевшие разгон мирной акции, несколько часов назад распространила в социальных сетях Теона Чалидзе.



На видео видно, как представители спецназа группой нападают на молодых людей.



Сотрудники Министерства внутренних дел жестоко избили одного из участников мирной акции, сбили с ног и задержали. Другого участника, Звиада Майсашвили, подвергли особенно жестокому избиению, нанося удары ногами, и оставили лежать в бессознательном состоянии на улице.





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