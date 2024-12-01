

Супруга Георгия Анцуходзе, Мака Чиквиладзе, отреагировала на антироссийские протесты

01.12.2024 04:20





Супруга национального героя Грузии, Георгия Анцуходзе, Мака Чиквиладзе, отреагировала на антироссийские протесты, которые уже четвёртый день проходят по всей стране. Она заявила, что никто не имеет права препятствовать развитию страны по тому пути, за который граждане Грузии боролись, жертвуя даже своими жизнями.



Общество Грузии вышло на улицы после того, как партия «Грузинская мечта» объявила о приостановке переговоров с Европейским Союзом до 2028 года.



Мака Чиквиладзе написала:



«Мы, члены семей героев войны 2008 года, считаем своим долгом высказать свою позицию в отношении происходящих в стране печальных событий.



Очевидно, что многолетняя борьба за европейское будущее страны зашла в тупик. Очевидно, что в стране люди противопоставлены друг другу, теряют друг друга, оскорбляют... Это нездоровая обстановка.



Очевидно также, что молодёжь, их родители и мы все глубоко переживаем из-за этого. Есть протест.



Каждый гражданин не только имеет право, но и обязан заботиться о правильном развитии своей страны, протестовать против всего, что препятствует цивилизационному будущему страны. Никто и ничто не должно мешать им в этом. Конституция и предоставленные ею права и обязанности стоят выше всего, поскольку их защита является краеугольным камнем существования государства.



Ответственность также заключается в том, чтобы, если важнейший процесс для страны не был правильно организован или не мог быть реализован, людям была предоставлена возможность самим определить правильный путь, прислушиваясь к их требованиям.



Никто не имеет права становиться препятствием на пути развития страны, за который её граждане боролись даже ценой своих жизней.



Какими бы ни казались протестующие молодые люди, они — наши дети. Будущее принадлежит им, и они имеют право на свои взгляды и желания.



Если кто-то ответит им агрессией, которую мы видим, никто больше не сможет осуждать их за встречную агрессию.



Невозможно спокойно смотреть на избиения, ожидать беды. Невозможно видеть поведение, унижающее честь мундира, потому что это разрушает институты.



Никто не оправдает такую ситуацию, сравнивая её с видеороликами зарубежных демонстраций или примерами разгона фашистских или террористических организаций.



Извините, но наша страна мала, у всех из нас там есть дети друзей, соседей или знакомых. Мы знаем, что их беспокоит.



Будущее Грузии — Европа, и при достаточном желании это будущее вполне реально, а не эфемерно.



У Грузии есть один враг — Россия. В изоляции от цивилизованного мира она нас поглотит.



Не станем ли мы своими действиями союзниками этого врага? Об этом должен подумать каждый, кто несёт большую ответственность, иногда даже индивидуально.



Мы, как можем, стараемся защитить ту идею, за которую погибли члены наших семей.



Мы не должны никого просить прощения!!!



И мы не хотим, чтобы у потомков кого-либо из нас была необходимость извиняться перед своими согражданами.



Мы служим Грузии!

Бог пусть хранит нашу страну!»















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