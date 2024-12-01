

Сотрудники агентства публичного реестра Грузии выступили с заявлением против решения нелегитимного правительства партии "Грузинская мечта"

01.12.2024 06:00





Более 200 сотрудников Национального агентства публичного реестра Грузии выступили с заявлением против решения нелегитимного правительства партии "Грузинская мечта".



"Мы, сотрудники Национального агентства публичного реестра Грузии, многие годы преданные служению интересам государства, обеспечению реализации конституционных прав граждан и удовлетворению их потребностей, считаем своей главной обязанностью стоять на стороне нашей страны и соотечественников.



Сознавая значимость сложившейся в стране ситуации, нашу индивидуальную и коллективную ответственность перед прошлым, настоящим и будущим нашего государства, мы подчеркиваем необходимость сотрудничества с европейскими и евроатлантическими структурами как залог государственной безопасности и исторической возможности страны.



Мы считаем, что приостановка переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии. Оставаясь верными декларированной в Конституции воле грузинского народа, мы осуждаем любое насилие, призываем сотрудников силовых структур прекратить применение силы к гражданам и отмежевываемся от всех решений, которые противоречат Конституции, в частности её статье 78.



Мы подчеркиваем, что место Грузии среди государств, основанных на демократических ценностях, гуманизме и верховенстве закона. Эти принципы соответствуют многовековым традициям грузинской государственности и историко-правовому наследию Конституции 1921 года, и потому нам не чужды. Достойное место Грузии – в объединённой Европе.



Настоящее заявление открыто для подписания всеми сотрудниками Национального агентства публичного реестра Грузии."





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