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Число сотрудников МИД, выразивших несогласие с решением партии "Грузинская мечта", достигло 226 человек
01.12.2024 06:00
Число сотрудников Министерства иностранных дел Грузии, выразивших несогласие с решением партии "Грузинская мечта", достигло 226 человек.
В опубликованном заявлении действующие сотрудники министерства подчеркивают, что исключение из политической повестки вопроса начала переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии.
"Как дипломаты, мы видим своей главной обязанностью защиту национальных интересов Грузии и приверженность Конституции. Грузинская дипломатия на протяжении многих лет прилагала все усилия для интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры, что является волей грузинского народа и историческим выбором нашей нации.
Заявление о том, что до 2028 года переговоры о вступлении Грузии в ЕС будут исключены из повестки, не соответствует стратегическим интересам нашей страны.
Волна расширения Европейского Союза представляет для Грузии беспрецедентную историческую возможность вернуться в европейскую семью. Односторонний отказ от этой возможности приведет к негативным стратегическим последствиям. В условиях нынешних международных политических процессов подобные благоприятные обстоятельства могут больше не возникнуть. Более того, остановка процесса переговоров о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия окажется один на один перед вызовами, которые усиливаются на фоне изменений в международной безопасности.
Мы считаем, что исключение из повестки вопроса начала переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии."
Заявление отражает глубокую обеспокоенность сотрудников Министерства иностранных дел Грузии, которые считают этот шаг не только противоречащим Конституции, но и создающим серьезные угрозы для будущего страны.
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