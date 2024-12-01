

Задержан сотрудник Радио Тависуплеба Беки Берадзе

01.12.2024 08:09





RadioTavisuleba уже четыре часа (с 03:00) безуспешно пытается выяснить местонахождение своего сотрудника Беки Берадзе, продюсера издания, которого полиция задержала во время акции протеста возле заднего входа в парламент.



На видеозаписи, имеющейся у RadioTavisuleba, видно, как Бека перед задержанием спрашивает у полицейских, в чём именно он не подчинился их требованиям. Его задержали на улице братьев Зубалашвили, неподалёку от его дома на улице Амаглеба.



Бека находился со своим братом Торнике и другом. Торнике был задержан за несколько минут до этого и переведён в изолятор временного содержания в Авчала, о чём семью уведомила полиция. Однако местонахождение Беки остаётся неизвестным.



Третью ночь подряд в центре Тбилиси проходят протесты у здания парламента. Участники требуют отставки правительства после его заявления 28 ноября о том, что в ближайшие четыре года власти не планируют начинать переговоры о вступлении в Евросоюз.



В первые две ночи полиция задержала около 150 человек, включая журналистов. При задержаниях применялась несоразмерная сила. Министерство внутренних дел заявило, что в ходе акций пострадали 42 сотрудника полиции.







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