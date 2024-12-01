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Участники акции продолжают протест у ТГУ


01.12.2024   09:10


Участники акции продолжают протест у первого корпуса ТГУ, на проспекте Чавчавадзе.

Они перекрыли дороги. Как заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе, это непрерывный протест, который будет продолжаться.

Отметим, спецназ несколько раз применял водометы и электронику против протестующих в течение ночи 1 декабря: использовал дымовые шашки, газ.

На митинге были арестованы несколько человек, в том числе продюсер грузинской службы «Радио Свободы».


Источник: SOVA.NEWS
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