

Академический состав ТГУ отмежевался от решения «Мечты» по евроинтеграции Грузии

01.12.2024 10:09





Профессорско-преподавательский состав Тбилисского государственного университета (ТГУ) имени Ив. Джавахишвили отказывается от любых попыток, как прописано в заявлении, «предать» Конституцию Грузии и курс на интеграцию страны в ЕС.



Академсостав вуза призывает Ученый совет ТГУ выступить с соответствующим заявлением.



«Мы категорически отвергаем любые попытки предать Конституцию Грузии и курс на интеграцию в ЕС. Мы осуждаем все проявления силового подавления справедливого и мирного протеста. Мы призываем Ученый совет ТГУ выступить с соответствующим заявлением», — говорится в заявлении.



Отметим, протест продолжался всю ночь 1 декабря. Сотрудники МВД Грузии периодически применяли водометы, дымовые шашки, газ, пытаясь оттеснить протестующих с территории парламента и проспекта Руставели в целом.



Между тем, США объявили о приостановлении с Грузией стратегического партнерства, выступив против насилия в отношении мирных демонстрантов и решения властей Грузии приостановить евроинтеграцию на четыре года, до 2028 года.



В партии «Грузинская мечта» отреагировали на решение Вашингтона — парламентский лидер фракции партии Мамука Мдинарадзе написал, что решение поспешила принять уходящая администрация президента Джо Байдена, в то время, как США готовятся к инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Кроме того, по его словам, «акция потеряла темп, а они помогают».



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что она, в условиях нелегитимного правительства и парламента, остается на должности и продолжает занимать должность главы государства до того, пока выборы нового президента Грузии пройдут в условиях легитимной избранного парламента и правительства Грузии. Она отметила, что, возможно, Грузии понадобиться создать «техническое правительство».





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