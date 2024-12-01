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Раса Юкнявичене предложила план выхода из сложившейся ситуации
01.12.2024 10:18
Европарламентарий Раса Юкнявичене заявила, что Грузия находится в кризисе, и предложила план выхода из сложившейся ситуации, который включает в себя отставку премьер-министра Иракли Кобахидзе и главы МВД Вахтанга Гомелаури, а также создание технического правительства.
Она отметила, что как сторонник европейских ценностей и друг демократической Грузии не может оставаться в стороне, наблюдая за событиями в стране. По её мнению, действия нынешнего правительства предали европейский курс Грузии, что является нарушением Конституции страны.
Юкнявичене предложила следующие шаги для выхода из кризиса:
1. Немедленное прекращение насилия со стороны полиции и спецназа.
2. Отставка премьер-министра Иракли Кобахидзе и главы МВД Вахтанга Гомелаури.
3. Создание временного технического правительства под руководством президента Саломе Зурабишвили.
4. Международное расследование преступлений против журналистов, оппозиции и протестующих под руководством ЕС.
5. Немедленные индивидуальные санкции ЕС и западных партнёров против Бидзины Иванишвили, Иракли Кобахидзе, Вахтанга Гомелаури и других ответственных за происходящее.
6. Соглашение между политическими партиями Грузии о проведении через три месяца новых парламентских выборов, которые будут организованы при помощи демократических партнеров международного сообщества.
7. Подготовка к формированию нового правительства национального единства после новых выборов.
Европарламентарий подчеркнула необходимость участия международных партнёров в переговорах для урегулирования ситуации и достижения консенсуса между политическими силами и гражданским обществом.
Тем временем, в Тбилиси продолжаются протесты, которые начались после заявления властей 28 ноября о том, что в ближайшие четыре года переговоры о вступлении Грузии в ЕС не будут инициированы. За первые две ночи протестов полиция задержала около 150 человек, включая журналистов. МВД утверждает о ранениях 42 полицейских, так как протестующие применяют пиротехнику.
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