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На пересечении площади Республики и метро Руставели размещен спецназ


01.12.2024   11:05


На пересечении площади Республики и метро Руставели развернут спецназ. Параллельно на площади Республики мобилизованы полицейские силы со спецтехникой.

Ранее спецназ начал разгонять участников митинга, закрепившихся в районе театра Оперы. Они несколько раз применили против участников акции водометы и т.н. газовые капсулы. На акции задержаны несколько человек.


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