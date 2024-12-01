

На пересечении площади Республики и метро Руставели размещен спецназ

01.12.2024 11:05





На пересечении площади Республики и метро Руставели развернут спецназ. Параллельно на площади Республики мобилизованы полицейские силы со спецтехникой.



Ранее спецназ начал разгонять участников митинга, закрепившихся в районе театра Оперы. Они несколько раз применили против участников акции водометы и т.н. газовые капсулы. На акции задержаны несколько человек.





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