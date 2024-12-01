

Участники акции переместились на проспект Чавчавадзе

01.12.2024 11:10





Участники акции переместились на проспект Чавчавадзе, на территорию, прилегающую к первому корпусу Тбилисского государственного университета. Они перекрыли дороги. Как заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе, это непрерывный протест, который продолжится.



Напомним, что спецназ несколько раз применил против участников акции водомет и т.н. газовые капсулы. На акции задержаны несколько человек.





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