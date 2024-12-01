

Президент: Грузия находится в «глубоком кризисе», нам нужна стабильность

01.12.2024 11:13







Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью BBC, что остается на должности главы государства потому, что стране нужна стабильность. Она еще раз подчеркнула, что представляет единственно независимый в Грузии государственный институт.



«Во всех других институтах господствует однопартийное правление, а в партии — правление одного человека», — подчеркнула она.



Зурабишвили заявила, что Грузия находится в «глубоком кризисе».



«Мы находимся в глубоком кризисе, и больше всего нам нужна стабильность. Я считаю, что предлагаю эту стабильность на переходный период, потому что то, чего люди требуют на улицах и за что они протестуют, — это требование новых выборов, чтобы вернуть эту страну на европейский путь», — пояснила президент.



На вопрос, что произойдет, если партия «Грузинская мечта» проигнорирует это требование, президент ответила:



«А что, если мы проигнорируем их? Я думаю, сегодня именно это и демонстрируют эти люди на улицах. Несмотря на насилие, несмотря на силу, примененную против них, в их решительном настрое ничего не меняется», — отметила она.



Зурабишвили заявила, что Грузии нужна стабильность и подготовка к перевыборам.



«Это должен быть переходный период, и переходный период должен быть как можно более коротким и стабильным», — подчеркнула президент.



Отметим, протест продолжался всю ночь 1 декабря. Сотрудники МВД Грузии периодически применяли водометы, дымовые шашки, газ, пытаясь оттеснить протестующих с территории парламента и проспекта Руставели в целом.



Между тем, США объявили о приостановлении с Грузией стратегического партнерства, выступив против насилия в отношении мирных демонстрантов и решения властей Грузии приостановить евроинтеграцию на четыре года, до 2028 года.



В партии «Грузинская мечта» отреагировали на решение Вашингтона — парламентский лидер фракции партии Мамука Мдинарадзе написал, что решение поспешила принять уходящая администрация президента Джо Байдена, в то время, как США готовятся к инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Кроме того, по его словам, «акция потеряла темп, а они помогают».



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что она, в условиях нелегитимного правительства и парламента, остается на должности и продолжает занимать должность главы государства до того, пока выборы нового президента Грузии пройдут в условиях легитимной избранного парламента и правительства Грузии. Она отметила, что, возможно, Грузии понадобиться создать «техническое правительство».



Источник: SOVA.NEWS

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