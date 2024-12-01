

Продюсер Радио Свобода был задержан полицией у парламента минувшей ночью

01.12.2024 11:14





В течение последних часов [с 03:00] Радио Свобода безуспешно пытается выяснить, где находится продюсер грузинской службы медиаиздания Бека Берадзе, который был задержан полицией во время акции у заднего входа в парламент.



В распоряжении Радио Свобода имеется видеоматериал, на котором Бека Берадзе до задержания спрашивает полицейских, почему он им не подчиняется. Бека был задержан на улице Братьев Зубалашвили, рядом с парламентом. Он живет всего в нескольких сотнях метрах, на улице Амаглеба.



Перед задержанием Бека Берадзе был с братом и подругой. Его брат Торнике Берадзе был задержан полицией несколькими минутами ранее. Он переведен в изолятор временного содержания в Авчала - об этом его семье сообщили из полиции. Местонахождение Беки Берадзе пока неизвестно.



Это была третья ночь протестов в центре Тбилиси, на проспекте Руставели. Граждане требуют отставки правительства в связи с заявлением премьер-министра, сделанным 28 ноября, о приостановке переговоров о вступлении в Европейский союз до конца 2028 года, а также об отказе от бюджетных грантов ЕС до этого срока.

Только в предыдущие две ночи полиция задержала около 150 человек. Во время задержаний полицейские применяли насилие к участникам акции. Среди пострадавших и задержанных были также журналисты.



Информация о задержанных в ночь с 30 октября на 1 декабря еще не была опубликована МВД.



По данным Министерства внутренних дел, в результате действий участников акции пострадали 42 сотрудника. Участники акции используют против полицейских пиротехнику.





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