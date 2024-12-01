

Зурабишвили: Мы в глубоком кризисе, и больше всего нам нужна стабильность

01.12.2024 13:14





Я остаюсь на посту президента, поскольку этой стране нужна стабильность. В этой стране в условиях власти «Грузинской мечты» не осталось ни одного независимого института, кроме института президента. Во всех остальных институтах преобладает однопартийное правление, а в партии - правление одного человека, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью BBC.



По ее словам, с каждым днем ​​на улицы в знак протеста выходит все больше людей.



«Но более важно и необычно в стране то, что мы видим, как люди уходят с госслужбы в министерствах, различных институтах. Новым для Грузии является и то, что спонтанные протестные акции проходят во всех городах, обычно центром любой формы протеста бывал Тбилиси. Политические партии не вошли и не войдут в парламент. Так что, мы в глубоком кризисе, и больше всего нам нужна стабильность. Я считаю, что предлагаю эту стабильность на переходный период, потому что то, чего люди просят на улицах и против чего они протестуют, это требование новых выборов, чтобы эта страна восстановилась на европейском пути», - сказала президент.



На вопрос, что произойдет, если «Грузинская мечта» проигнорирует это требование, президент ответила:



«А что, если мы проигнорируем их? Я думаю, именно это делают люди на улицах. Несмотря на насилие, несмотря на силу, примененную против них, в их решительности ничего не меняется», - отметила президент.



Она подчеркнула, что стране нужна стабильность и подготовка к выборам, и что переходный период должен быть максимально коротким и стабильным.



«Я останусь на посту президента, совет национального формата, политические партии, гражданское общество помогут мне в политической части протеста, потому что я не возглавляю протест на улицах, который очень спонтанен. Нам нужна стабильность и подготовка к выборам. В этом плане очень важна резолюция Европарламента, которая также призывает к новым выборам, в середине декабря будет решение Европейского совета, а техническая миссия, которую они направляют в Грузию, поможет нам обсудить условия следующих выборов, чтобы, наконец, у нас были свободные и справедливые выборы. Так что это должен быть переходный период, и переходный период должен быть как можно более коротким и стабильным», - отметила президент.





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