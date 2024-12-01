

Михаэль Рот: В Тбилиси как нигде идет борьба за настоящую Европу

01.12.2024 13:38





Тбилиси - настоящая столица Европы, - об этом пишет председатель комитета по внешним связям парламента (Бундестага) Германии Михаэль Рот на своей странице X.



По его словам, в Тбилиси как нигде, идет борьба за настоящую Европу.



«Здесь как нигде, идет борьба за настоящую Европу, за Европу свободы и демократии, Европу, где нет страха и притеснения. Оставайтесь в безопасности, дорогие друзья в Грузии! Вы победите!» - пишет Рот.





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