

Кобахидзе о приостановке США стратегического партнерства: Это такое временное явление, как и Саломе Зурабишвили

01.12.2024 15:07





Это такое же временное явление, как и Саломе Зурабишвили – так премьер-министр Ираклий Кобахидзе откликается на решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией.



По его словам, нынешняя администрация старается оставить как можно более тяжелое наследие новой администрации.



«Вы видите, что пока еще действующая администрация пытается оставить максимально тяжелое наследие новой администрации. Они это делают в отношении Украины, и теперь и в отношении Грузии. Это не будет иметь принципиального значения. Мы подождем новую администрацию и будем обо всем говорить с новой администрацией. Это такое же временное явление, как и Саломе Зурабишвили», – отметил премьер.





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