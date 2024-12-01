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Кобахидзе о приостановке США стратегического партнерства: Это такое временное явление, как и Саломе Зурабишвили
01.12.2024 15:07
Это такое же временное явление, как и Саломе Зурабишвили – так премьер-министр Ираклий Кобахидзе откликается на решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией.
По его словам, нынешняя администрация старается оставить как можно более тяжелое наследие новой администрации.
«Вы видите, что пока еще действующая администрация пытается оставить максимально тяжелое наследие новой администрации. Они это делают в отношении Украины, и теперь и в отношении Грузии. Это не будет иметь принципиального значения. Мы подождем новую администрацию и будем обо всем говорить с новой администрацией. Это такое же временное явление, как и Саломе Зурабишвили», – отметил премьер.
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