

Завершилось формирование нового правительства - Кобахидзе

01.12.2024 15:08





Вчера на должности были назначены 12 министров, тем самым завершено формирование нового правительства на основании парламентских выборов 26 октября, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, легитимность которого спорно, на пресс-конференции, состоявшейся в администрации правительства.



По его словам, 14 декабря пройдут выборы президента Грузии, после которых все конституционные органы будут укомплектованы согласно воле большинства грузинского народа.



«Хочу сообщить, что вчера на должности были назначены 12 министров, тем самым завершилось формирование нового правительства на основании парламентских выборов 26 октября. Также напомню, что 14 декабря пройдут выборы президента Грузии, после чего все конституционные органы будут укомплектованы согласно воле большинства грузинского народа», - сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





