

Кобахидзе: У Саломе Зурабишвили осталось четыре пятницы, и она не может с этим смириться

01.12.2024 15:21





Скоро начнется седьмой год полномочий Саломе Зурабишвили, и представьте, она все еще не может расстаться со своим креслом. Конечно, госпоже Саломе придется уйти от своего кресла, - об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, легитимность которого весьма спорно на фоне сфальсифицированных парламентских выборов, ответив таким образом на заявление президента, что она остается на посту президента, «чтобы обеспечить стабильность в переходный период до новых выборов».



По словам Ираклия Кобахидзе, 29 декабря Саломе Зурабишвили предется уступить резиденцию легитимно избранному президенту.



«У госпожи Саломе Зурабишвили осталось четыре пятницы и она не может с этим смириться. Я понимаю ее эмоциональное состояние, хотя, конечно, 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить здание легитимно избранному президенту. Я напомню, что Саломе Зурабишвили проиграла выборы 26 октября. Она боролась за то, чтобы радикальная оппозиция выиграла выборы 26 октября и думала, что таким образом у нее будет гарантия остаться на посту, но она очень тяжело проиграла выборы 26 октября», – сказал Ираклий Кобахидзе.





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