Народный защитник обратился в суд с «мнением друга суда» с требованием пересмотреть дело Надирадзе и Беридзе

13.09.2026 15:10





По информации адвоката Ираклия Надирадзе, задержанного по делу об акции 4 октября, - Ираклия Абесадзе, Народный защитник Леван Иоселиани обратился в суд с «мнением друга суда» с требованием пересмотреть дело Ираклия Надирадзе и Лаши Беридзе.



Как заявил Ираклий Абесадзе «IPN», омбудсмен обосновывает, что обвинение их в организации группового насилия является абсолютно необоснованным решением, принятым без юридических доказательств.



«Ираклий Надирадзе судом первой инстанции уже приговорён к 7 годам и признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. Тот, кто ознакомится с приговором, поймёт, что он не основан ни на каких юридических доказательствах, логике. Он опирается лишь на политическую интерпретацию прокуратуры событий, которые развились на акции 4 октября. Поэтому с этой точки зрения примечательно представление Народным защитником в апелляционный суд мнения друга суда. Как и с Паатой Манджгаладзе, который представил это мнение суду первой инстанции, на этот раз обратился в апелляционный суд касательно Ираклия Надирадзе и Лаши Беридзе. Он обосновывает, что обвинение их в организации группового насилия является абсолютно необоснованным, принятым без правовых доказательств решением. Мы также не считаем, что в рамках двух остальных статей Иракли Надирадзе или другие лица, осуждённые по этому делу, совершили какое-либо преступление. Исходя из того, что это наиболее тяжёлая статья и самое большое наказание, которое определено Ираклию Надирадзе и другим, с этой точки зрения мнение Народного защитника, конечно, интересно. Апелляционному суду придется развеять не только позицию адвокатов, но и мнение Народного защитника. Напомним, что похожее мнение было высказано в итоговом заключении Московского механизма ОБСЕ, опубликованном в феврале текущего года. Они призвали власти прекратить преследование политических оппонентов по статье об организации группового насилия», - заявил Ираклий Абесадзе.



По его оценке, задержание одного из лидеров «Национального движения» Георгия Барамидзе еще раз подтвердило, что власти сочиняют несуществующие обвинения против политических оппонентов.





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