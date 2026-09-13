Директор проекта «Анаклия» Эрик Бейтс – Углубление дна завершим до декабря текущего года

13.09.2026 13:43





«До декабря текущего года мы завершим работы по углублению дна», — заявил представитель бельгийской компании Jan De Nul, директор проекта «Анаклия» Эрик Бейтс, говоря о строительстве глубоководного порта Анаклия.



По его словам, работы идут в соответствии с графиком, и при необходимости к ним будет привлечена дополнительная техника Jan De Nul.



«В работе задействованы лучшие суда нашего флота, и при необходимости мы добавим ещё», — отметил Эрик Бейтс.



По его словам, оба судна — Al-Idrisi и Tristao Da Cunha — перекачивают по 70 тысяч кубических метров песка в сутки.



«Углубление дна мы завершим до конца года. Погода не сможет нам помешать — эти суда способны работать даже при волнах высотой до трёх метров. В результате войн в Украине и Иране маршруты, конкурирующие со Средним коридором, — Северный и Южный — заблокированы, тогда как порт Анаклия даст новый импульс пропускной способности Среднего коридора.



Он сможет принимать самые крупные суда, которые входят в Чёрное море через Босфор. С инженерной точки зрения Анаклия превзойдёт даже крупнейший черноморский порт — Констанцу», — заявил Эрик Бейтс.



Представитель Jan De Nul и директор проекта «Анаклия» Эрик Бейтс подчеркнул, что грузинский коридор является главным связующим мостом стабильности и безопасности в регионе.



«Значение грузинского коридора будет только возрастать, независимо от того, насколько быстро завершатся войны в Украине и Иране. Северный и Южный маршруты даже спустя годы не смогут вернуть прежний уровень доверия, поскольку связанные с ними риски навсегда останутся в сознании людей. Если Грузия будет продолжать идти по пути мира, она останется фаворитом», — заявил Эрик Бейтс.







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