В число предметов для сдачи на ЕГЭ добавится итальянский язык

13.09.2026 13:38





Министр образования и науки Грузии Гиви Миканадзе заявил, что с будущего года в число предметов по выбору на Единых национальных экзаменах будет добавлен и итальянский язык.



Министр рассказал об ожидаемых новшествах в рамках реформы общего образования. По его словам, в выпускных классах планируется внедрить подход «репетиториума», который будет основан на интересах учащихся и их профессиональном выборе.



«В ближайший период мы начинаем работу над новшеством, которое будет внедрено с будущего года, это «репетиториум». В выпускных классах мы предлагаем молодежи выбрать 3 или 4 предмета, которые они будут сдавать на национальных экзаменах. Нам нужно подобрать педагогов, соответствующим образом их переподготовить, в течение одного года подготовить учебники по всем предметам», - отметил министр образования.



Также, по словам министра, министерство начало работу над единым законопроектом - законом об образовании и науке, который должен изменить 7 законов.



По пояснению министра, в этом законопроекте будет сформулирован целый ряд направлений, в том числе вопросы, касающиеся третьей, докторской ступени образования.



«Мы начали работу над единым законопроектом - это будет закон «Об образовании и науке», который должен изменить 7 законов. Мы ставим целью представить инициативу на весенней сессии. Там уже будет сформулирован целый ряд направлений, в том числе вопросы, касающиеся третьей, докторской ступени образования.



В отношении третьей ступени, возможно, уже до конца года у нас будет определенное видение, которое мы обсудим с академическим сообществом, согласуем позиции и после этого дадим ход», - заявил Гиви Миканадзе в эфире «Имеди».





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