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Борец Константин Петриашвили стал победителем международного турнира в Ереване


13.09.2026   14:11


На проходящем в Ереване международном турнире по вольной борьбе 18-летний Константин Петриашвили (весовая категория до 97 кг) завоевал золотую медаль.

Грузинский борец одержал четыре победы на турнире «Кубок Степана Саргсяна». До финала Константин победил соперников из Беларуси, России и Армении, а в финале со счётом 10:0 одолел белорусского борца Владислава Козлова — чемпиона Европы прошлого года среди спортсменов до 23 лет.

Стоит отметить, что Петриашвили завоевал свою первую золотую медаль на международном соревновании среди взрослых.


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