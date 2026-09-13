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Борец Константин Петриашвили стал победителем международного турнира в Ереване
13.09.2026 14:11
На проходящем в Ереване международном турнире по вольной борьбе 18-летний Константин Петриашвили (весовая категория до 97 кг) завоевал золотую медаль.
Грузинский борец одержал четыре победы на турнире «Кубок Степана Саргсяна». До финала Константин победил соперников из Беларуси, России и Армении, а в финале со счётом 10:0 одолел белорусского борца Владислава Козлова — чемпиона Европы прошлого года среди спортсменов до 23 лет.
Стоит отметить, что Петриашвили завоевал свою первую золотую медаль на международном соревновании среди взрослых.