Борец Константин Петриашвили стал победителем международного турнира в Ереване

13.09.2026 14:11





На проходящем в Ереване международном турнире по вольной борьбе 18-летний Константин Петриашвили (весовая категория до 97 кг) завоевал золотую медаль.



Грузинский борец одержал четыре победы на турнире «Кубок Степана Саргсяна». До финала Константин победил соперников из Беларуси, России и Армении, а в финале со счётом 10:0 одолел белорусского борца Владислава Козлова — чемпиона Европы прошлого года среди спортсменов до 23 лет.



Стоит отметить, что Петриашвили завоевал свою первую золотую медаль на международном соревновании среди взрослых.







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