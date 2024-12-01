

Мэрию Тбилиси зачистят от поддержавших протест госслужащих?

01.12.2024 17:10





Я ожидал этого, мы объявили реорганизацию в мэрии, планируются перестановки. Дай Бог каждому на своем пути, - так мэр столицы Каха Каладзе отреагировал на тот факт, что часть сотрудников тбилисской мэрии дистанцировалась от приостановки «Грузинской мечтой» процесса вступления в Евросоюз.



«Для меня это понятно. На прошлой неделе мы объявили о реорганизации в мэрии. Хорошо, это самолюстрация. У каждого свой путь. Эти люди выбирают этот путь, это им решать. Я ожидал этого, мы объявил реорганизацию, планируются перестановки. Ничего, дай Бог каждому на своем пути», - сказал Каладзе.



Для справки, часть сотрудников мэрии Тбилиси дистанцируется от приостановки «Грузинской мечтой» процесса вступления в Евросоюз. В заявлении, распространенном сотрудниками мэрии, говорится, что решение правящей команды не соответствует цели, заявленной населением Грузии.





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