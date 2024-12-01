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Кая Каллас: Мы поддерживаем грузинский народ и его выбор европейского будущего
01.12.2024 17:13
Мы поддерживаем грузинский народ и его выбор европейского будущего, — пишет в социальной сети Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас.
Она осудила насилие в отношении протестующих.
«Мы сожалеем о сигналах правящей партии не продолжать путь Грузии в Евросоюз и не отказываться от демократического отступления страны. Это будет иметь прямые последствия со стороны Евросоюза», — пишет Кая Каллас.
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