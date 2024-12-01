

Саакашвили: мы остались беззащитными перед Россией

01.12.2024 17:55





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал приостановку Соединёнными Штатами Америки стратегического партнерства с Грузией. Бывший глава государства в социальной сети напоминает, в чем заключается важность такого сотрудничества:



«Стратегическое партнерство с Америкой было подписано во время моего президентства 9 января 2009 года. Напомню, что США защитили нас от нападения России и спасли Грузию в 2008 году. Теперь, когда стратегическое партнерство закончилось, мы остались беззащитными перед Россией», - написал Михаил Саакашвили.



30 ноября Соединённые Штаты Америки приостановили стратегическое партнерство с Грузией.



Премьер-министр Грузии назвал решение США «временным явлением»: «Что бы Трамп ни сказал, так и будет. Поэтому для нас главное — отношения с Дональдом Трампом», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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