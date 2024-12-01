|
|
|
Саакашвили: мы остались беззащитными перед Россией
01.12.2024 17:55
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал приостановку Соединёнными Штатами Америки стратегического партнерства с Грузией. Бывший глава государства в социальной сети напоминает, в чем заключается важность такого сотрудничества:
«Стратегическое партнерство с Америкой было подписано во время моего президентства 9 января 2009 года. Напомню, что США защитили нас от нападения России и спасли Грузию в 2008 году. Теперь, когда стратегическое партнерство закончилось, мы остались беззащитными перед Россией», - написал Михаил Саакашвили.
30 ноября Соединённые Штаты Америки приостановили стратегическое партнерство с Грузией.
Премьер-министр Грузии назвал решение США «временным явлением»: «Что бы Трамп ни сказал, так и будет. Поэтому для нас главное — отношения с Дональдом Трампом», - заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна