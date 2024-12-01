

Глава МИД Нидерландов: шокирован силовым разгоном демонстрантов и представителей СМИ

01.12.2024 18:02





Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп отреагировал на разгоны акций протеста в Тбилиси. Политик написал твит на грузинском языке.





«Я шокирован жестоким подавлением демонстрантов и журналистов в Грузии, где многие граждане вышли на улицы и высказались за свое европейское будущее.



Нидерланды осуждают это неприемлемое насилие. Грузинский народ заслуживает нашей полной поддержки», — пишет политик.



Отметим, протест продолжался всю ночь 1 декабря. Сотрудники МВД Грузии периодически применяли водометы, дымовые шашки, газ, пытаясь оттеснить протестующих с территории парламента и проспекта Руставели в целом.



Между тем, США объявили о приостановлении с Грузией стратегического партнерства, выступив против насилия в отношении мирных демонстрантов и решения властей Грузии приостановить евроинтеграцию на четыре года, до 2028 года.



В партии «Грузинская мечта» отреагировали на решение Вашингтона — парламентский лидер фракции партии Мамука Мдинарадзе написал, что решение поспешила принять уходящая администрация президента Джо Байдена, в то время, как США готовятся к инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Кроме того, по его словам, «акция потеряла темп, а они помогают».



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что она, в условиях нелегитимного правительства и парламента, остается на должности и продолжает занимать должность главы государства до того, пока выборы нового президента Грузии пройдут в условиях легитимной избранного парламента и правительства Грузии. Она отметила, что, возможно, Грузии понадобиться создать «техническое правительство».



Напомним, вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе провел брифинг, в ходе которого заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Собственно заявлению премьер-министра предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором. Европарламентарии также призывали ЕС ввести персональные санкции против лидеров «Грузинской мечты»: олигарха Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, генсека партии и мэра Тбилиси Кахи Каладзе и др.



С экстренным заявлением выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Брифинг главы государства прошел сразу после встречи с оппозиционными лидерами. В своей речи президент, кроме прочего, призвала оппозицию объединиться и координировать свои действия.



Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что Грузия больше не заинтересована в том, чтобы следовать по пути интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Он назвал решение правительства Грузии «крайне разочаровывающим, крайне печальным».



Вслед за решением властей последовала реакция представителей общественности: служащих в МИД Грузии, Минюсте, Минобороны, судебной системы; послы Грузии в ряде стран покинули должность по своей воле, отреагировали вузы и часть представителей грузинского бизнеса.



Источник: SOVA

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