

В Ахалцихе проходит митинг против решения «Мечты» с требованием перевыборов

01.12.2024 18:03





В Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) у памятника Шота Руставели проходит митинг с требованием перевыборов на фоне решения «Грузинской мечты» приостановить евроинтеграцию до 2028 года и жестких разгонов акций протеста в Тбилиси.



Граждане собрались с флагами Грузии и Евросоюза в руках, а также главными месседжами, отображенными на ватманах. На одном из них — «Требуем новых выборов!».



Организаторы призвали жителей Ахалцихе присоединиться к протесту, «пока это еще возможно».



Авторы заявляют, что раньше «Грузинская мечта» представлялась политической силой, которая уверяла, что она уважает гражданский сектор и представителей СМИ; что право граждан на протест защищено, но на деле «их жестоко оскорбляют, избивают и задерживают». К тому же принят аналог российского закона об иноагентах.



«Эта власть затронет всех и вся, и жалко нашу страну! Нас всех жалко — тех, кому не нужно ничего, кроме свободы, и того, чтобы строить эту страну своим трудом!».



Организаторы акции подчеркнули, что сейчас не время «смотреть друг на друга» и спорить — время «бунта».



Напомним, вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе провел брифинг, в ходе которого заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Источник: SOVA

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