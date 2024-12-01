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Урсула фон дер Ляйен: Возвращение Грузии на путь ЕС в руках руководства Грузии
01.12.2024 18:52
Мы сожалеем об отдалении руководства Грузии от Евросоюза и его ценностей, ЕС рядом с грузинским народом и его выбором европейского будущего, - пишет в социальной сети X президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она делится совместным заявлением Верховного представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности/вице-президента Еврокомиссии Кайи Калас и европейского комиссара по расширению Марты Кос.
«Двери ЕС остаются открытыми. Возвращение Грузии на путь ЕС в руках руководства Грузии», - пишет Урсула фон дер Ляйен.
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