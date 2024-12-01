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Георгий Гахария: Призываем вас показать этим храбрым людям, что ЕС слышит их голос и твердо поддерживает их борьбу!
01.12.2024 18:55
Четкая и сильная позиция ЕС не только придаст сил этой молодежи, но и докажет, что Европа стоит рядом с теми, кто борется за ценности ЕС, даже с большим личным риском - обращаемся к вам, покажите этим храбрым людям, что ЕС слышит их голос и твердо поддерживает их борьбу! - об этом пишет в соцсети лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.
Как объясняет Гахария, отважные молодые грузины борются на улицах Грузии за европейское будущее, в которое верят, и выдерживают насильственный разгон режима.
«Эти молодые люди рискуют всем ради европейских ценностей - свободы, демократии и достоинства. Однако они чувствуют, что их борьбу встречают молчанием.
Для этой молодежи ЕС - не только идея. Это их спасение - надежда на лучшее, свободное и демократическое будущее.
Сейчас ваш голос важнее, чем когда-либо. Четкая и твердая позиция ЕС не только придаст силы этим молодым людям, но и докажет, что Европа стоит рядом с теми, кто борется за ценности ЕС, даже с большим личным риском.
Мы призываем показать этим смелым людям, что ЕС слышит их голос и твердо поддерживает их борьбу!», - пишет Гахария в «Фейсбуке».
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